1 Der Pedelec-Fahrer zog sich bei dem Unfall nur leichte Verletzungen zu (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

In Nürtingen (Kreis Esslingen) kam es am Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall, weil eine 56-jährige Autofahrerin die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pedelec-Fahrers missachtete.

Nürtingen - Ein 66-jähriger Pedelec-Fahrer zog sich bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag an der Kreuzung Schillerstraße/Steigstraße in Nürtingen ereignet hat, leichte Verletzungen zu. Eine 56-Jährige war laut Polizei gegen 10.15 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Schillerstraße aus Richtung B 297 herkommend unterwegs. An der Kreuzung zur Steigstraße missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden Radfahrers, weshalb es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Dabei stürzte der 66-Jährige, sodass er nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle zur weiteren Untersuchung und ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht werden musste. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt etwa 1200 Euro geschätzt.