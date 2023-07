1 Die Polizei musste die Unfallstelle im Ortsteil Zizishausen sichern. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Gelhot

Bei einem Unfall in Nürtingen (Kreis Esslingen) ist am Dienstagabend ein Radfahrer angefahren worden. Der Mann war in einem Kreisverkehr unterwegs, als er von einem Auto erfasst wurde.















In Zizishausen (Kreis Esslingen) wurde am Dienstagabend ein Radfahrer angefahren. Der 50-Jährige musste laut Angaben der Polizei ins Krankenhaus, nachdem ein Auto ihn in einem Kreisverkehr erfasst hatte.

Den Angaben zufolge war der Radfahrer gegen 18.20 Uhr durch den Kreisverkehr an der Oberboihinger Straße und der Weberstraße gefahren. Ein 66-Jähriger hatte ihn offenbar übersehen und deshalb mit seinem Auto erfasst, als er seinerseits in den Kreisverkehr einfuhr. Der 50-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich so schwer, dass der Rettungsdienst in zur weiteren Untersuchung in eine Klinik brachte.