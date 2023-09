Unfall in Nürtingen

1 Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: dpa/Boris Roessler

In Nürtingen (Kreis Esslingen) hat sich am Mittwoch eine junge Motorradfahrerin schwer verletzt. Den Angaben zufolge war sie gestürzt, nachdem sie ein parkendes Auto touchiert hatte.











Bei einem Unfall in Nürtingen (Kreis Esslingen) hat sich am Mittwochnachmittag eine Motorradfahrerin schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war sie wegen einer Unaufmerksamkeit gegen ein parkendes Auto gefahren und deshalb gestürzt.

Der Rettungsdienst brachte die 20-Jährige mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der Unfall passierte gegen 15.50 Uhr in der Tiefenbachstraße. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 6000 Euro.