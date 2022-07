1 Durch den Unfall ist ein Schaden von 12 000 Euro entstanden. Foto: picture alliance /Stefan Puchner

Eine 30-Jährige soll am Montagmittag in Nürtingen (Kreis Esslingen) mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen sein. Die Unfallverursacherin wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt.















Am Montagmittag wurde eine Autofahrerin durch einen Unfall auf der Steinengrabenstraße in Nürtingen leicht verletzt. Die 30 Jahre alte Frau war mit ihrem Auto gegen 12.50 Uhr auf der Straße in Richtung Alleenstraße unterwegs. Zwischen der Bahnhofstraße und der Obere Steinengrabenstraße wollte sie der Polizei zufolge nach links auf ein Grundstück einbiegen. Dabei stieß sie mit dem auf der rechten Fahrspur entgegenkommenden Fahrzeug eines 43-Jährigen zusammen. Der Rettungsdienst brachte die Autofahrerin in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beträgt etwa 12.000 Euro.