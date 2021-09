1 Bei dem Unfall entstand laut der Polizei ein Schaden von 1500 Euro (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

In Nürtingen hat sich am Donnerstag ein Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad ereignet. Ein 16-Jähriger wurde dabei leicht verletzt.

Nürtingen - Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagabend in Nürtingen bei der Kollision mit einem Auto gestürzt und dabei leicht verletzt worden. Der Jugendliche war laut Angaben der Polizei kurz nach 19 Uhr mit seinem Leichtkraftrad im Stadtteil Zizishausen unterwegs und hielt an einer Straßeneinmündung zum Rechtsabbiegen an.

Motorrad wird stark beschädigt

Eine ihm nachfolgende 19-Jährige stoppte mit ihrem Auto zunächst hinter ihm. Beim Anfahren übersah sie jedoch den immer noch wartenden Jugendlichen und fuhr auf dessen stehendes Motorrad auf. Der 16-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Er wurde am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt. Sein Zweirad war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppwagen mitgenommen werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 1500 Euro.