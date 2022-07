1 Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend. Foto: dpa/Matthias Balk

Am Dienstagabend hat sich in Nürtingen (Kreis Esslingen) ein Auffahrunfall ereignet. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.















Link kopiert

Ein 40-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend in Nürtingen (Kreis Esslingen) in einen vorausfahrenden Wagen gefahren. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, verletzt wurde niemand.

An der Ampel abgebremst

Gegen 19.30 Uhr fuhr der 40-Jährige laut Polizeiangaben auf der Bundesstraße in Richtung Nürtingen. Auf Höhe der Einmündung der Oberensinger Straße bemerkte er zu spät, dass ein vorausfahrender 50-Jähriger an der Ampel abbremste und krachte in dessen Heck. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6500 Euro.