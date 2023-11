Unfall in Nürtingen: Auto nimmt Pedelec-Fahrerin die Vorfahrt – schwer verletzt

Unfall in Nürtingen

1 Die angefahrene Radfahrerin wurde angefahren und dadurch schwer verletzt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot

Bei einem Unfall in Nürtingen (Kreis Esslingen) wurde am Dienstagmorgen eine 55-Jährige schwer verletzt. Sie war auf einem Pedelec unterwegs und wurde von einem abbiegenden Auto angefahren.











In Nürtingen im Kreis Esslingen ist am frühen Montagmorgen eine 55 Jahre alte Frau angefahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Autofahrer die Frau auf ihrem Fahrrad übersehen und beim abbiegen angefahren.

Der 63-Jährige wollte gegen 5.30 Uhr mit seinem Auto von der Werastraße nach links in die Gerberstraße abbiegen. Dort fuhr zur gleichen Zeit die 55-Jährige auf ihrem Pedelec. Der Autofahrer missachtete die Vorfahrt der Frau und es kam auf der Radfahrstreifen zur Kollision. Sie stürzte und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus. Den Schaden an Fahrrad und Auto schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.