Unfall in Nürtingen: 83-Jähriger bringt Radfahrerin mit Autotür zu Fall

Unfall in Nürtingen

1 Der Rettungsdienst brachte die Frau zur Untersuchung in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

In Nürtingen (Kreis Esslingen) wurde am Donnerstag eine 24-jährige Radfahrerin bei einem Unfall verletzt. Ein Autofahrer hatte nach dem Parken die Tür geöffnet, ohne auf den Verkehr zu achten, sodass die Frau stürzte.











Ein 83-Jähriger hat am Donnerstagvormittag in Nürtingen (Kreis Esslingen) eine 34 Jahre alte Radfahrerin verletzt, weil er seie Autotüre öffnete, ohne auf den Verkehr zu achten. Die Frau konnte nicht mehr ausweichen und stürzte, teilt ein Polizeisprecher mit.

Demnach musste die Radfahrerin nach dem Unfall, der gegen 10.10 Uhr in der Kirchheimer Straße passierte, in eine Klinik gebracht und dort behandelt werden. Den Schaden an Fahrrad und Auto schätzen die Beamten auf etwa 2000 Euro.