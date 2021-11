1 Die 59-Jährige wurde an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst versorgt. (Symbolbild) Foto: dpa

In Nürtingen kam es durch Unachtsamkeit zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Die Radfahrerin wurde hierbei mittelschwer verletzt.















Am Freitagnachmittag kam es durch Unachtsamkeit zu einem Verkehrsunfall in Nürtingen. Eine 19-jährige Fahrerin beabsichtigte gegen 14.05 Uhr rückwärts aus ihrem Parkplatz in der Straße am Grien auszuparken. Die Polizei gibt an, dass sie hierbei eine 59-jährige Frau übersah, die mit ihrem Fahrrad auf der Straße bergab fuhr, weshalb es zum Zusammenstoß kam.



Durch den Sturz der Radfahrerin zog sie sich mittelschwere Verletzungen zu und musste in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro.