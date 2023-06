1 Offenbar war der Mann in einen Sekundenschlaf gefallen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Bei einem Unfall in Notzingen (Kreis Esslingen) wurde am Sonntag ein 85-jähriger Autofahrer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann zuvor auf ein Auto aufgefahren, das am Straßenrand geparkt war.















Bei einem Unfall in der Roßwälder Straße in Notzingen (Kreis Esslingen) hat sich am Sonntagmittag ein 85 Jahre alter Autofahrer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann im Ortsteil Wellingen in einer Rechtskurve offenbar in einen Sekundenschlaf gefallen.

Deshalb kam er in einer lang gezogenen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte schließlich in ein abgestelltes Auto, das dort parkte. Dabei verletzte er sich, ersten Erkenntnissen zufolge aber nur leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus, wo er behandelt wurde.

Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den Schaden auf 10 000 Euro. Am anderen Fahrzeug entstand ein Schaden von 8 000 Euro.