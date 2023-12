Unfall in Neuffen: 15-Jähriger fährt mit Auto gegen Hauswand

1 Die Polizei konnte zwei der Autoinsassen schnell ermitteln, die Jugendlichen waren offenbar unverletzt geblieben. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot

In Neuffen hat am frühen Sonntagmorgen ein 15 Jahre alter Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren, weil er zu schnell fuhr. Er fuhr gegen eine Hauswand und lief danach davon.











Link kopiert

Ein jugendlicher Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen in Neuffen im Kreis Esslingen einen Unfall verursacht – er fuhr gegen eine Hauswand. Laut Polizeiangaben war er auf der glatten Straße wohl zu schnell unterwegs.

Der Unfall passierte gegen 5 Uhr am Kreisverkehr am Lindenplatz. Der 15-Jährige war auf der glatten Straße offenbar zu schnell gefahren und hatte deshalb die Kontrolle verloren. Er kam mit seinem BMW von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Haus. Dann lief der Fahrer davon, ebenso wie alle weiteren Personen, die in dem Auto gefahren waren. Den Fahrer und eine 16-Jährige konnte die Polizei aber wenig später in der Nähe der Unfallstelle finden. Beide waren augenscheinlich unverletzt geblieben. Die Suche nach weiteren Insassen blieb ohne Ergebnis. Am Unfallauto ist durch den Unfall ein Schaden von 15 000 Euro entstanden, den Schaden an der Wand schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.