Unfall in Neidlingen

1 Der Rettungsdienst versorgte die Beteiligten. Foto: 7aktuell.de

Bei einem Unfall in Neidlingen (Kreis Esslingen) ist am Montagabend ein Motorradfahrer leicht verletzt wurden. Drei Fahrzeuge waren beteiligt.















Link kopiert

Bei einem Unfall in Neidlingen im Kreis Esslingen hat sich am Montagabend ein 59-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war es offenbar wegen einer Unaufmerksamkeit zu dem Auffahrunfall gekommen.

Demnach fuhr der Mann gegen 17.30 Uhr mit seiner Harley Davidson auf der Wiesensteiger Straße in Richtung Ortsmitte. Kurz nach der Schlosstraße musste dann ein 27-jähriger Autofahrer vor ihm aufgrund des Verkehrs bremsen. Weil der Biker offenbar kurz unaufmerksam gewesen war, kam es zu einem Zusammenstoß, dadurch stürzte der Motorradfahrer. Er rutschte in den Gegenverkehr und wurde dort noch von einem weiteren Pkw erfasst, dessen 51 Jahre alter Fahrer hatte nicht mehr ausweichen können. Weil alle Fahrzeuge aber langsam unterwegs gewesen waren, verletzte der 59-Jährige sich nur leicht. An allen Fahrzeugen entstand ein Schaden, den die Polizei auf 4000 Euro beziffert.