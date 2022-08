Unfall in Neckartenzlingen

Am Freitagabend ist es auf der B 297 zu einem schweren Unfall gekommen, in dem sich das betroffene Auto überschlug. Der Fahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.















Am Freitagabend, kurz vor 21 Uhr, hat sich ein Auto auf der B 297 überschlagen. Die Polizei berichtet, dass der 57-jährige Fahrer von Mittelstadt in Richtung Neckartenzlingen fuhr und aus bislang unbekannten Gründen in einer Linkskurve, nach rechts, von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich und kam einige Meter abseits der Fahrbahn auf der Beifahrerseite zum Liegen.

Der schwer verletzte 57-jährige Fahrer musste von der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort war, aus seinem Fahrzeug befreit werden. Nach notärztlicher Erstbehandlung wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Auto, welches abgeschleppt werden musste, entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße bis 22.05 Uhr voll gesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen.