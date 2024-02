Unfall in Neckartenzlingen: 16-jährige Radfahrerin von Auto angefahren

Unfall in Neckartenzlingen

1 Der Rettungsdienst musste das Mädchen in eine Klinik bringen. (Symbolfoto) Foto: imago/Fotostand/Reiss

Bei einem Unfall in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) wurde am Freitag eine 16-jährige Radfahrerin verletzt. Sie wollte einer abknickenden Vorfahrtsstraße folgen, als sie von einem geradeausfahrenden Auto angefahren wurde.











Am Freitagmorgen ist eine junge Radfahrerin in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) von einem Auto angefahren worden. Dabei zog sie sich laut Polizei Verletzungen zu, deren Ausmaß noch nicht bekannt sind.

Die 16-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei gegen 10.30 Uhr auf der Spenglerstraße und wollte der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links in die Steinachstraße folgen. Dabei wurde sie von einer 61-Jährigen angefahren, die ihr mit ihrem Mercedes auf der Spenglerstraße entgegen kam. Die Jugendliche stürzte und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Zum entstandenen Sachschaden konnte die Polizei am Freitag noch keine Angaben machen.