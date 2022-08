1 Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Balk

Am Donnerstagnachmittag ist ein Autofahrer in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) in eine Leitplanke gefahren. Der Wagen musste abgeschleppt werden.















Ein 37-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag in der Nürtinger Straße in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) in die Leitplanke gekracht. Der Grund hierfür war vermutlich medizinischer Natur.

Auf Gegenfahrspur geraten

Der Mann geriet laut Angaben der Polizei gegen 17 Uhr plötzlich auf die Gegenfahrspur und prallte im Anschluss gegen die Schutzplanke. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt – der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.