10 Der Unfall in Magstadt fordert eine leicht und eine schwer verletzte Person Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Ein Unfall in Magstadt fordert am Sonntag eine schwer und eine leicht verletzte Person. Die Feuerwehr musste das Dach des Unfallwracks aufschneiden.















Am Sonntag um 12.14 Uhr kam es an der Kreuzung der Neuen Stuttgarter Straße mit der Hutwiesenstraße in Magstadt zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde dabei ein Peugeot mit zwei Insassen. Ersten Informationen des Polizeipräsidiums zufolge war auch noch ein zweites Fahrzeug beteiligt. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam der Peugeot nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte das Fahrzeug gegen einen Baum, woraufhin es wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert wurde.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Beifahrerin schwer verletzt, der Fahrer leicht. Während der Fahrer das verunfallte Fahrzeug eigenständig verlassen konnte, mussten die Einsatzkräfte die schwer verletzte Beifahrerin mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreien. Sie kam mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus. Der völlig demolierte Peugeot und das andere am Unfall beteiligte Fahrzeug wurden vom Abschleppdienst abtransportiert. Zum Unfallhergang konnte die Polizei bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch keine Angaben machen. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.