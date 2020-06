Unfall in Lichtenwald

5 Beide Personen konnten sich laut Polizei selbst aus dem Fahrzeug befreien. Foto: SDMG/SDMG / Woelfl

Laut Polizei hat es am Sonntagmorgen einen Unfall auf der L1151 in Richtung Reichenbach gegeben. Ein Auto ist von der Fahrbahn abgekommen.

Lichtenwald (Kreis Esslingen) - Nach Angaben der Polizei hat sich am Sonntagmorgen gegen 10.15 Uhr ein Unfall auf der L1151 von Lichtenwald in Richtung Reichenbach ereignet, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Laut Polizei waren keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Ein älteres Ehepaar kam auf der Landesstraße aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und rutschte rund 30 Meter eine Böschung hinunter. Laut Polizei konnten sich beide Personen selbst aus dem Auto befreien. Die Feuerwehr war im Einsatz. Die Landesstraße war bis nach 12 Uhr gesperrt.