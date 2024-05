Unfall in Lenningen: Zusammenstoß mit Radlader – 36-Jähriger fährt zu schnell und verliert Kontrolle

1 Der Schwerverletzte musste an der Unfallstelle behandelt werden, bevor der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus bringen konnte. (Symbolfoto) Foto: imago/Eibner/imago stock&people

Bei einem Unfall zwischen Oberlenningen und Grabenstetten ist am Montagmittag ein 36-Jähriger schwer verletzt worden. Vier Bauarbeiter konnten sich retten, indem sie sich vor dem heranrasenden Auto zur Seite warfen.











Bei einem Unfall am Montagvormittag ist in Lenningen (Kreis Esslingen) ein 36-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet hatte der Mann wohl wegen zu hoher Geschwindigkeit auf der Grabenstettener Steige die Kontrolle verloren.

Er kam daraufhin gegen 10.10 Uhr mit seinem Skoda von seiner Fahrspur ab. Auf der Gegenspur stieß er dann gegen einen Radlader, der für Arbeiten an der Straße dort stand. Vier Mitarbeiter des zugehörigen Straßenbetriebs konnten sich in Sicherheit bringen, indem sie zur Seite sprangen. Sie blieben augenscheinlich unverletzt und begaben sich im Anschluss selbst in Behandlung. Der schwer verletzte Autofahrer musste dagegen an der Unfallstelle versorgt und im Anschluss in eine Klinik gebracht werden. Den Schaden an seinem Wagen schätzt die Polizei auf 15.000 Euro, wir hoch der Schaden am Baustellenfahrzeug ist, kann noch nicht genauer abgeschätzt werden. Die Straße musste bis etwa 12.30 Uhr gesperrt werden.