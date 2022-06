1 In Lenningen kam es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radler. (Symbolfoto) Foto: imago images//Ralph Peters

Weil er die Vorfahrt eines Autos missachtete, wurde am Montag in Lenningen (Kreis Esslingen) ein Fahrradfahrer bei einem Unfall verletzt.















Bei einem Unfall am Montagnachmittag hat sich ein Radfahrer in Lenningen (Kreis Esslingen) verletzt. Wie schwer die Verletzungen sind, ist nach Polizeiangaben noch nicht bekannt. Der 40-Jährige fuhr kurz nach 14 Uhr auf seinem Pedelec in der Sulzburgsraße in Richtung Hessestraße unterwegs. An der Kreuzung zur Hofstraße soll er laut Polizei die Vorfahrt eines von rechts kommenden Wagens missachtet haben. Dessen 27 Jahre alte Fahrerin konnte nicht mehr schnell genug reagieren und erfasste den Radler im Kreuzungsbereich. Ein Rettungswagen brachte den Mann nach der Erstversorgung vor Ort in eine Klinik. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 3 300 Euro.