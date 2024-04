Unfall in Lenningen: 47-Jährige missachtet Vorfahrt – Motorradfahrer schwer verletzt

Unfall in Lenningen

1 Die Polizei äußert sich zum Unfall (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Puchner

In Lenningen missachtet eine Opel-Fahrerin die Vorfahrt. Es kommt zu einem folgenschweren Unfall. Das ist über den Hergang bekannt.











Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Lenningen hat sich ein Motorradfahrer nach ersten Erkenntnissen der Polizei schwere Verletzungen zugezogen. Eine 47 Jahre alte Opel-Fahrerin wollte demnach kurz vor 16 Uhr im Ortsteil Schopfloch von der Reußensteinstraße herkommend in die Ochsenwanger Straße einfahren.

Dabei missachtete sie die Vorfahrt des in Richtung Gutenberg fahrenden, 37 Jahre alten Bikers auf seiner Triumph. Durch den anschließenden Zusammenstoß stürzte der Mann zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Die Autofahrerin blieb unverletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro.