Unfall in Leinfelden-Echterdingen

Beide Beteiligten wurden durch den Zusammenstoß verletzt, sie wurden in eine Klinik gebracht.

Bei einem Unfall im Stadtteil Stetten wurden am Donnerstagmorgen in Leinfelden-Echterdingen zwei Radfahrer verletzt. Ein 55-Jähriger hatte offenbar eine rote Ampel missachtet.











Gegen 6.45 Uhr sind am Donnerstag in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) zwei Personen auf Fahrrädern zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei hatte ein 55-Jähriger eine rote Ampel missachtet.

Dabei war er im Stadtteil Stetten in Richtung Bernhausen unterwegs. An der Kreuzung zur Sielminger Straße fuhr er offenbar weiter, obwohl diese Rot zeigte. Er fuhr seitlich gegen eine ebenfalls 55 Jahre alte Radfahrerin, die vom Feldweg rechts gekommen war. Beide wurden leicht verletzt, der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Auch beide Fahrräder wurden beschädigt.