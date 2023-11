Unfall in Leinfelden-Echterdingen: Kleinbus kollidiert mit Stadtbahn

1 Die Gleise und der Bahnübergang mussten für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. (Symbolfoto) Foto: mhp - stock.adobe.com/Mario Hösel

Die Polizei sucht nach dem Zusammenstoß im Stadtteil Unteraichen (Kreis Esslingen) nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde ein 14-jähriger Junge verletzt.











Am Dienstagmorgen gegen 6.40 Uhr ist es am Bahnübergang Meisenweg in Unteraichen zu einem Unfall zwischen einem Kleinbus und der Stadtbahn gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der 70-jährige Fahrer eines Mercedes Vito auf der Max-Lang-Straße unterwegs und wollte den Bahnübergang nach links in Richtung Stuttgarter Straße überqueren. Nachdem er an der Stoppstelle zunächst angehalten hatte, fuhr er los und missachtete nach derzeitigem Kenntnisstand dabei die rote Ampel.

Der 48-jährige Stadtbahnfahrer leitete zwar eine Notbremsung ein, konnte jedoch die Kollision nicht mehr verhindern. In der Folge drehte sich der Mercedes Vito um 180 Grad und kam neben der Bahn zum Stehen. Durch den Unfall wurde ein 14-jähriger Junge in dem Auto leicht verletzt und vorsorglich von einem Elternteil in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von circa 20 000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Stadtbahn konnte bis dato noch nicht beziffert werden. Sie konnte ihre Fahrt fortsetzen. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen, da die Gleise gesperrt werden mussten.

Zeugen des Unfalls oder Fahrgäste der Stadtbahn, die möglicherweise verletzt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 3 99 04 20 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden.