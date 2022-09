1 Der 27-Jährige fuhr laut Polizeiangaben gegen eine Steinmauer und fiel kopfüber auf den Gehweg. Foto: picture alliance / /Patrick Seeger

Am Donnerstagnachmittag ist in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ein 27-jähriger E-Scooter-Fahrer gestürzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.















Ein E-Scooter-Fahrer ist bei einem Sturz am Donnerstagmittag so schwer verletzt worden, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 27-Jährige war gegen 14 Uhr auf der Rohrer Straße abwärts in Richtung Ortsmitte Leinfelden unterwegs.

Ersten Erkenntnissen nach wollte der Mann mit seinem E-Scooter von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln und verlor die Kontrolle über seinen Tretroller. Der 27-Jährige fuhr laut Polizeiangaben gegen eine Steinmauer und fiel kopfüber auf den Gehweg. Passanten leisteten sofort Erste Hilfe, bis der Verunglückte mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht wurde. An seinem Roller war ein Schaden in Höhe von circa 200 Euro entstanden.