Unfall in Leinfelden-Echterdingen: Beide Fahrer wollen Grün gesehen haben

Zwei Autofahrer krachen mit ihren Fahrzeugen in der Flughafenstraße von Leinfelden-Echterdingen ineinander. Beide behaupten, die Ampelschaltung hätte „Grün“ angezeigt. Einer muss sich wohl irren.











Wer hatte Grün? Am Donnerstag gegen 22 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem Fahrzeug in der Flughafenstraße aus Richtung Echterdingen unterwegs. Gleichzeitig bog ein 28-Jähriger mit seinem Pkw in die Flughafenstraße ein. Einer der beiden muss das Rotlicht an der Ampel in der Einmündung übersehen haben. Doch beide Autofahrer gaben an, „Grün“ gehabt zu haben. Verletzt wurde niemand. Durch den Zusammenstoß entstand ein Blechschaden in Höhe von etwa 27 000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 7 09 13 zu melden.