1 Die 27-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Foto: picture alliance / /Stefan Puchner

Eine 26-jährige Autofahrerin war am Dienstagmittag auf der L 1208 in Richtung Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) unterwegs, als sie von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.















Link kopiert

Leinfelden-Echterdingen - Auf der L 1208 ist es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei war eine 26-Jährige kurz vor 14 Uhr mit ihrem Auto von Steinenbronn in Richtung Leinfelden-Echterdingen unterwegs, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Kurz vor der Seebruckenmühle kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und prallte gegen einen Baum. Die Autofahrerin musste anschließend mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An ihrem Auto entstand ein Schaden von circa 11 000 Euro.