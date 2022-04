1 Für die Bergungsmaßnahmen musste ein Fahrstreifen gesperrt werden. Foto: /Friso Gentsch

Die Autofahrerin ist am Dienstagabend auf der B 27 bei Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) gegen die Leitplanken gefahren.















Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen hat ein Verkehrsunfall geführt, der sich am Dienstagabend auf der B 27, kurz nach dem Flughafentunnel ereignet hat. Eine 23-Jährige war laut Polizeiangaben gegen 18.10 Uhr mit ihrem Auto auf der Bundesstraße von Stuttgart in Richtung Tübingen unterwegs. Nach dem Flughafentunnel habe sie auf die linke Fahrspur wechseln wollen. Dabei sei sie möglicherweise auf Grund eines Fahrfehlers gegen den Bordstein gefahren. Beim Gegenlenken verlor sie offenbar die Kontrolle über ihren Wagen, kam ins Schleudern und prallte zunächst in die rechten Leitplanken. Dabei wurde ihr Auto nach links abgewiesen, schleuderte über beide Fahrspuren und fuhr in die Mittelleitplanken, bevor es auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ihr Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden.

Die Schäden an den Leitplanken werden auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen gesperrt werden, wodurch sich der Verkehr in Richtung Tübingen auf mehrere Kilometer zurückstaute.