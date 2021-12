Unfall in Leinfelden-Echterdingen

1 Trotz nur leichter Verletzungen wurde der Jugendliche anschließend zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Boris Roessler

Eine 76-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagnachmittag einen 15-Jährigen auf einem Zebrastreifen in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) angefahren. Glücklicherweise zog sich der Jugendliche nur leichte Verletzungen zu.















Leinfelden-Echterdingen - Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 15-Jähriger, der am Donnerstagnachmittag auf dem Fußgängerüberweg in der Echterdinger Straße in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) auf Höhe der dortigen Bank von einem Fahrzeug angefahren worden war.

Eine 76-jährige Mercedes-Fahrerin war laut Polizei gegen 17.15 Uhr auf der Echterdinger Straße in Fahrtrichtung Musberger Straße unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass der Junge von rechts kommend den Fußgängerüberweg überqueren wollte. Trotz eingeleiteter Vollbremsung erfasste die Unfallverursacherin den Jugendlichen mit ihrer C-Klasse am Zebrastreifen.

Der Rettungsdienst brachte den 15-Jährigen nachfolgend zur Untersuchung in eine Klinik. Am Mercedes entstand durch den Unfall kein Schaden.