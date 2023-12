Unfall in Korntal-Münchingen: Autofahrerin erfasst Fußgänger – 20-Jähriger schwer verletzt

Unfall in Korntal-Münchingen

6 Ein Fußgänger wurde in Korntal-Münchingen von einem Auto angefahren. Foto: 7aktuell.de/ NR/7aktuell.de | NR

Bei einem Unfall in Korntal-Münchingen ist ein 20-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Der Mann wollte unvermittelt die Straße überqueren, als ihn das Auto einer 29-jährigen Fahrerin erfasste.











Ein Fußgänger ist am Samstag in der Stuttgarter Straße in Korntal-Münchingen (Landkreis Ludwigsburg) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe der 20 Jahre alte Mann kurz nach 23 Uhr unvermittelt die Straße überqueren wollen, als ihn der Mitsubishi einer 29 Jahre alten Fahrerin erfasste. Der Mann geriet auf die Motorhaube des Autos und wurde auf die Straße geschleudert. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt rund 1000 Euro. Während der Unfallaufnahme ergaben sich beim Fußgänger Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung, bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ermittelt.