Bei einem Zusammenstoß von zwei Radfahrern am Mittwochnachmittag in Köngen (Kreis Esslingen) ist einer der beiden leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik.















Zwei Radfahrer sind am Mittwoch gegen 15.50 Uhr in Köngen zusammengestoßen. Einer der beiden, ein 55-jähriger Pedelec-Fahrer, wurde dabei laut Polizei leicht verletzt. Ein zwölf Jahre alter Junge radelte mit seinem Mountainbike auf dem linksseitigen Gehweg in der Unterdorfstraße bergaufwärts an der Mauer des Alten Friedhofs entlang. An der Einmündung in die Pfarrgasse fuhr der Schüler nach Angaben der Polizei ohne auf den Verkehr zu achten weiter.

55-Jähriger stürzt von seinem Pedelec

Wie die Polizei mitteilte, sah der 55-Jährige Pedelec-Fahrer, der die Pfarrgasse hinunter fuhr, den Jungen wegen der Mauer zu spät. Er versuchte auszuweichen, streifte jedoch den Lenker des Jungen und stürzte. Dabei verletzte er sich laut Polizei leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der Zwölfjährige konnte sich auf seinem Mountainbike halten und kam nicht zu Fall.