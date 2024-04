Unfall in Kirchheim unter Teck: Mercedes kommt auf Gegenspur – Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Unfall in Kirchheim unter Teck

1 Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf insgesamt etwa 60.000 Euro. Foto: dpa/Stefan Puchner

Bei einem Unfall auf der B 297 bei Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) sind am Donnerstag zwei Personen verletzt worden. Ein 69-Jähriger war auf die Gegenspur geraten und mit dem Audi der Verletzten zusammengestoßen.











Ein 69-Jähriger war gegen 19.20 Uhr auf der B 297 von Kirchheim nach Schlierbach unterwegs. In einer Kurve geriet sein Mercedes aus unklaren Gründen in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Audi TT zusammen. Dieser wurde durch den Aufprall von der Straße geschleudert und blieb im Grünstreifen stehen. Fahrer und Beifahrer des Audi wurden verletzt, den ersten Erkenntnissen zufolge aber nur leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zu Untersuchungen in eine Klinik. Der 69-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 60.000 Euro.