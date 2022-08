1 Der Unfallverursacher missachtete vor dem Unfall ein Stoppschild. (Symbolfoto) Foto: picture-alliance/ dpa/Wolfram Steinberg

Im Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) hat ein 59-Jähriger einen Unfall verursacht, weil er trotz eines Stoppschildes nicht gehalten hatte. Durch den Aufprall wurden die beiden beteiligten Autos auf einen dritten Wagen geschoben.















Ein 59-Jähriger hat am Mittwochabend in Kirchheim (Kreis Esslingen) einen Unfall verursacht, weil er die Vorfahrt einer anderen Autofahrerin missachtete. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 18 Uhr auf der Oberboihinger Straße unterwegs und wollte die Kreuzung zur Reuderner Straße in Richtung Zähringer Straße überqueren. Dabei missachtete er jedoch ein Stoppschild und damit die Vorfahrt einer 50 Jahre alten Frau, die die Reuderner Straße entlang fuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen und wurden durch den Aufprall noch auf einen weiteren Wagen geschoben. Dieser hatte in der Zähringer Straße angehalten, um nach links in die Reuderner Straße abzubiegen, sobald der Verkehr es zuließe. Durch den Unfall entstand an den drei Fahrzeugen ein Schaden, den die Polizei auf 12 000 Euro schätzt. Beide Fahrzeuge die auf der Kreuzung zusammengeprallt waren, mussten abgeschleppt werden. Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt, lehnte laut Polizei jedoch die Behandlung durch einen Krankenwagen ab.