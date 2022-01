4 Der Unfallverursacher missachtete die Vorfahrt des anderen Verkehrsteilnehmers. Foto: SDMG// Kohls

Bei einem Unfall ist am Sonntagnachmittag in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) ein 48 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst zu Fuß, konnte aber von der Polizei festgenommen werden.















Kirchheim/Teck - Am Sonntag gegen 15.20 Uhr hat sich an der Kreuzung Jesinger Straße / Eichendorffstraße ein Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten ereignet. Der Polizei zufolge befuhr ein 44-jähriger Autofahrer die Jesinger Straße in Richtung Jesingen, als ein 30-jähriger Autofahrer, der von der Eichendorffstraße nach rechts in die Jesinger Straße abbiegen wollte, ihm die Vorfahrt nahm. Durch den Unfall wurde das Fahrzeug des 44-Jährigen gegen einen Gartenzaun und eine Straßenlaterne geschleudert.

Als die Polizei am Unfallort eintraf, flüchtete der Unfallverursacher zu Fuß in Richtung Klosterwiese, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Möglicherweise hatte der 30-Jährige Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert. Weiterhin besteht der Verdacht, dass der von ihm vorgewiesene Führerschein nicht gültig ist. Hierzu wurden weitergehende Ermittlungen eingeleitet.

Der 44-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein 48-jähriger Beifahrer erlitt schwere Verletzungen und konnte zunächst nicht aus dem Fahrzeug gerettet werden, da sich dessen Türen nicht öffnen ließen. Die Feuerwehr Kirchheim/Teck, die mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den 48-Jährigen schließlich aus dem Fahrzeug befreien. Zwei weitere Beifahrer blieben unverletzt. Zur Überprüfung der Straßenlaterne waren Mitarbeiter der Netze BW vor Ort im Einsatz. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 9.000 Euro.