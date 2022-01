1 Der Fahrradfahrer war mit seinem Citybike am Samstag gegen 16.45 Uhr im Fliederweg in Kirchheim/Teck unterwegs. Foto: imago images/Ralph Peters/Ralph Peters via www.imago-images.de

Ein 46-Jähriger ist am Samstagnachmittag in Kirchheim/Teck mit seinem Fahrrad gestürzt, weil die Halterung des Fahrradsattels gebrochen ist.















Link kopiert

Kirchheim/Teck - Am Samstag gegen 16.45 Uhr ist es im Fliederweg zu einem Verkehrsunfall gekommen, durch den ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Der 46-Jährige befuhr mit seinem Citybike den Fliederweg in Richtung Resedenweg, wobei die Halterung des Fahrradsattels brach. Deshalb kam der Radfahrer ins Schlingern und anschließend zu Fall, wobei er mit dem Vorderrad ein geparktes Auto touchierte. Der Fahrradfahrer wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto und am Citybike entstand ein Gesamtschaden von 300 Euro.