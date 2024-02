Unfall in Kirchheim: Reh prallt mit Radfahrer zusammen – 58-Jähriger schwer verletzt

1 Der Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/IMAGO

In Kirchheim (Kreis Esslingen) wurde am Donnerstagmorgen ein 58 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt, als er mit einem Reh zusammenstieß, das in einem Rudel unvermittelt seinen Weg kreuzte.











Link kopiert

Ein 58-jähriger Radfahrer hat sich am Donnerstagmorgen in Kirchheim (Kreis Esslingen) bei einem Wildunfall schwere Verletzungen zugezogen. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei war er gegen 7 Uhr auf seinem E-Bike auf einem abschüssigen Feldweg in der Verlängerung der Wellinger Straße in Richtung Hochdorf unterwegs, als plötzlich ein Rudel Rehe den Weg kreuzte.

Eines der Rehe stieß mit dem Radfahrer zusammen, der einen Helm trug, und verursachte dadurch den Sturz. Ein Rettungswagen brachte den 58-Jährigen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Es ist nicht bekannt, ob das Tier bei dem Zusammenstoß verletzt wurde und es lief anschließend weiter.