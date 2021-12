Einbruch in Nürtingen Zeuge erwischt Unbekannten beim Durchstöbern von Büroräumen

Ein Einbrecher wurde am zweiten Weihnachtsfeiertag in einem Geschäft in der Nürtinger Neckarsteige auf frischer Tat ertappt, konnte jedoch trotzdem Bargeld sowie ein Tablet entwenden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.