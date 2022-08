1 Der Junge kam aus dem Holzgerlinger Freibad mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, sein Zustand sei kritisch. Foto: Archiv/Gaetano Di Rosa

Ein Schwimmer birgt einen leblosen Jungen aus dem Becken. Nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst kommt er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.















Am Mittwoch wurde gegen 14.30 Uhr im Freibad in Holzgerlingen ein lebloser sechs Jahre alter Junge von einem Schwimmer aus einem Becken gezogen. Das Kind sei am Leben, befinde sich aber in einem kritischen Gesundheitszustand, sagt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am späten Mittwochnachmittag. Im Verlauf der ersten Einsatzmaßnahmen des Rettungsdienstes wurde das Kind mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Für die Landung des Rettungshubschraubers wurde ein Bereich abgesperrt und ein Sichtschutz für die medizinischen Maßnahmen errichtet. Der Badebetrieb sei nach dem Vorfall weitergelaufen, teilt die Polizei mit. Zur Klärung des Sachverhalts benötigt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg noch Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 0 800 / 110 02 25.