Unfall in Herbrechtingen: Bremse und Gas verwechselt – Senior kracht in Supermarkt

1 Bei dem Unfall wurden zwei Menschen verletzt. Foto: dpa/Markus Brandhuber

Auf einem Supermarktparkplatz im Kreis Heidenheim verwechselt ein 79 Jahre alter Autofahrer Bremse und Gas – mit fatalen Folgen. Das Fahrzeug kracht in das Geschäft, zwei Menschen werden verletzt.











Link kopiert

Auf einem Supermarktparkplatz in Herbrechtingen (Kreis Heidenheim) hat ein 79 Jahre alter Autofahrer Bremse und Gas verwechselt und ist in das Geschäft gekracht. Bei dem Unfall am Samstagabend seien zwei Menschen verletzt worden, sagte ein Polizist am Abend in Ulm.

Zum genauen Gesundheitszustand der Verletzten konnte der Beamte keine Angaben machen. Der Senior sei beim Ausparken rückwärts in den Laden gefahren. Eine Scheibe wurde zerstört, auch der Wagen wurde schwer beschädigt.