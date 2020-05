Auto kracht in Einkaufszentrum – Fußgängerin schwer verletzt

Unfall in Heidelberg

1 Der 21-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht, eine 29-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Foto: dpa/Rene Priebe

In Heidelberg hat ein 21-Jähriger die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in die Hausecke eines Einkaufsmarktes gekracht. Bei dem Unfall wurde eine Fußgängerin schwer verletzt.

Heidelberg - Ein 21-Jähriger ist in Heidelberg mit seinem Auto in ein Einkaufszentrum gefahren und hat eine Fußgängerin schwer verletzt. Der Mann sei zu schnell gefahren und habe mit seinem Wagen zunächst einen Bordstein gestreift, teilte die Polizei am späten Mittwochabend mit.

Dann verlor er demnach die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen erfasste eine Fußgängerin, rammte mehrere Fahrräder und prallte schließlich in die Hausecke eines Einkaufsmarktes. Die 29 Jahre alte Fußgängerin sei schwer verletzt worden, der Autofahrer leicht.