Unfall in Frickenhausen

1 Die Unfallverursacherin blieb bei dem Unfall unverletzt. Foto: dpa/Patrick Pleul

Eine Autofahrerin ist am Mittwochabend in Frickenhausen (Kreis Esslingen) auf einen geparkten Pkw aufgefahren. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.















Link kopiert

Frickenhausen - Eine Autofahrerin hat am späten Mittwochabend im Ortsteil Tischardt einen Auffahrunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war die Frau kurz nach 22 Uhr mit ihrem VW auf der Frickenhäuser Straße in Richtung Frickenhausen unterwegs. Dabei kollidierte sie kurz nach der Einmündung zur K 1240 mit einem am rechten Straßenrand geparkten Seat. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter nach vorne geschoben.

Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung. Die Unfallverursacherin musste daher eine Blutprobe abgeben und ihr Führerschein wurde einbehalten. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 9.000 Euro.