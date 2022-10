Unfall in Filderstadt

1 Die Radfahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Daniel Karmann

Eine E-Bike-Fahrerin stößt am Montagmorgen in Filderstadt (Kreis Esslingen) mit einem Auto zusammen. Die Radfahrerin verletzt sich dabei schwer.















Eine 43-jährige Radfahrerin ist am Montagmorgen in Filderstadt (Kreis Esslingen) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte sie laut Polizei in ein Krankenhaus.

Nach den Angaben der Polizei wollte ein 52-jähriger Autofahrer gegen sieben Uhr in den Kreisverkehr an der Wielandstraße einfahren und übersah eine 43-Jährige, die auf ihren E-Bike unterwegs war. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt.