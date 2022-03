1 Der Unfall ereignete sich auf der B 27 zwischen der Auffahrt Filderstadt-West und Filderstadt-Ost. Foto: /Stefan Puchner

Am Samstagvormittag ist in Filderstadt (Kreis Esslingen) ein Lastwagenfahrer aus medizinischen Gründen am Steuer bewusstlos geworden. Der Lastwagen kam zum Stehen, als er gegen eine Leitplanke fuhr.















Filderstadt - Glück im Unglück hatte ein Lastwagenfahrer am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der B 27, nachdem er am Steuer bewusstlos geworden war. Mehrere Verkehrsteilnehmer teilten der Polizei mit, dass ein Lastwagen zwischen der Auffahrt Filderstadt-West und Filderstadt-Ost in Fahrtrichtung Tübingen in die Mittelleitplanke gefahren sei.

Vor Ort stellte sich laut Polizeiangaben heraus, dass der 44-jährige Lastwagenfahrer wegen einer medizinischen Ursache kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte, aber durch das Streifen der Mittelleitplanke unverletzt zum Stehen kam. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Lastwagen entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Über die Schadenshöhe an der über mehrere hundert Meter beschädigten Leitplanke kann noch keine Auskunft erteilt werden.