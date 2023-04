1 In der Nürtinger Straße in Filderstadt unterlief einem Lkw-Fahrer in der Nacht zum Donnerstag ein Fahrfehler. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

In Filderstadt (Kreis Esslingen) wurden am frühen Donnerstagmorgen zwei parkende Autos beschädigt. Offenbar war einem Lastwagenfahrer ein Fahrfehler unterlaufen, wodurch der Sattelauflieger ausbrach.















In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Filderstadt (Kreis Esslingen) zu einem Unfall mit hohem Schaden. Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war ein Fahrfehler eines Lastwagenfahrers die Unfallursache.

Der 43-Jährige fuhr gegen 3 Uhr mit seinem Sattelzug im Stadtteil Bernhausen in der Nürtinger Straße von Sielmingen in Richtung Bahnhof. Dabei brach sein Sattelauflieger nach rechts aus und prallte gegen ein geparktes Auto, das durch die Wucht auf einen weiteren Pkw geschoben wurde. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf insgesamt 21 000 Euro, auch am Anhänger entstand wohl ein vierstelliger Schaden. Während die Pkw abgeschleppt werden mussten, wurde der Auflieger notdürftig repariert und konnte so in eine Werkstatt gefahren werden.