1 Die Höhe des angerichteten Schadens ist noch unbekannt. Foto: dpa/Matthias Balk

Am Mittwochnachmittag ist ein 75-jähriger Autofahrer in Filderstadt frontal gegen eine Ampel gefahren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Filderstadt - Ein 76-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag in Filderstadt frontal gegen einen Ampelmast gefahren. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt wurden. Der 76-Jährige fuhr mit seinem Smart auf der Aicher Straße von der Ortsmitte Bernhausen herkommend. Auf Höhe der Talstraße kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, überfuhr ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel und prallte anschließend frontal gegen die Ampel. An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Über die Höhe des Schadens an der Verkehrsinsel sowie der Ampel liegen noch keine Angaben vor. Mitarbeiter der Stadt Filderstadt kümmerten sich um die Beschädigungen. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden.