1 Beide Beteiligten mussten nach dem Zusammenstoß in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

Am Dienstagmittag wurden bei einem Unfall in Esslingen zwei Personen verletzt. Die Hintergründe zu dem Zusammenstoß in der Mülbergstraße sind noch unklar.















Durch einen Unfall in der Mülbergstraße in Esslingen wurden am Dienstag zwei Personen verletzt. Beide mussten laut Polizeiangaben zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Den Angaben zufolge fuhr ein 41-Jähriger gegen 16.20 Uhr in Richtung Stadtmitte, als eine 55 Jahre alte Frau auf Höhe der Hausnummer 27 von der Busspur rechts quer über die Straße fuhr. Warum die Frau auf der Busspur unterwegs gewesen war, ist laut Polizei unklar. Der 41-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr gegen die linke Seite ihres Autos.

Polizei schätzt Schaden auf 10 000 Euro

Beide Beteiligten wurden durch den Unfall offenbar verletzt und wurden vom Rettungsdienst versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf insgesamt etwa 10 000 Euro. Auch die Feuerwehr war an die Unfallstelle ausgerückt.