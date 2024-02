Unfall in Esslingen-Zell: Drei Personen bei Zusammenstoß verletzt

1 Bei dem Unfall in Esslingen-Zell wurden drei Personen verletzt. Foto: 7aktuell.de/7aktuell

Bei einem Unfall in Esslingen am Donnerstagabend wurden drei Personen verletzt, zudem entstand nach Polizeiangaben ein hoher Schaden. Zwei Frauen wurden in eine Klinik gebracht.











Bei einem Unfall in Esslingen sind am Donnerstagabend drei Personen verletzt worden, zwei Frauen mussten in eine Klinik. Wie eine Sprecherin der Polizei berichtet, war eine 31-Jährige aus der Ruländerstraße nach links auf die Cannstatter Straße abgebogen, als es zu dem Unfall kam. Ihr Subaru stieß am Heck mit der Front des BMW einer 19-Jährigen zusammen, die auf der Cannstatter Straße unterwegs war. Beide Fahrerinnen und eine 20-jährige Mitfahrerin im BMW wurden verletzt, ersten Erkenntnissen nach allesamt nur leicht. Der Rettungsdienst brachte die Frauen aus dem BMW in eine Klinik. Deren Auto musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 29 000 Euro.