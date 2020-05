1 Bei einem Unfall in der Hindenburgstraße gab es keine Verletzten. Foto: Pixabay

Ein 25-Jähriger hat am Donnerstag den Wagen einer 24-Jährigen an der Kreuzung Hindenburgstraße/Blumenstraße gerammt. Beide Autos mussten daraufhin abgeschleppt werden.

Esslingen - Einen Schaden von etwa 11.000 Euro hat ein 25-jähriger Autofahrer am Donnerstagmittag an der Einmündung Hindenburg-/ Blumenstraße verursacht. Der Mann befuhr gegen 12.20 Uhr die Blumenstraße aus Richtung Obertorstraße kommend und missachtete an der Kreuzung zur Hindenburgstraße die Vorfahrt einer von links kommenden 24-jährigen Autofahrerin. Beide Fahrzeuge krachten im Kreuzungsbereich zusammen und wurden dabei so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die jeweiligen Fahrer wurden leicht verletzt. Eine ärztliche Untersuchung vor Ort war, laut Polizei, nicht erforderlich.