1 Bei dem Unfall zogen sich zwei Personen mittelschwere Verletzungen zu. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

In Esslingen kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Zwei der Fahrer zogen sich mittelschwere Verletzungen zu.















Am Freitagnachmittag ist es an der Einmündung der Kreisstraße 1215 zur Sirnauer Brücke zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Gegen 16.15 Uhr befuhr eine 33-jährige Frau die K 1215 in Fahrtrichtung Deizisau und bog an der Einmündung zur Sirnauer Brücke nach links ab. Da die Ampel an der Stelle ausgeschalten wurde, wurde der Verkehr durch die dortigen Verkehrsschilder geregelt.



Nach Angaben der Polizei übersah die 33-Jährige beim Abbiegen eine vorfahrtsberechtigte 49-jährige Fahrerin, welche zu diesem Zeitpunkt die K 1215 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Beide Autos prallten frontal aneinander, wobei der Pkw der Verursacherin noch dazu gegen ein weiteres Fahrzeug prallte, welches von einer 44-Jährigen gelenkt wurde.



Durch die Schwere des Zusammenstoßes erlitten sowohl die 49-Jährige, als auch die 33-jährige Verursacherin mittelschwere Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf circa 15.000 Euro.