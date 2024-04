Unfall in Esslingen: Trotz roter Ampel links abgebogen

1 Beide Autos wurden abgeschleppt. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/IMAGO

In Esslingen werden am Sonntag zwei Personen durch einen Unfall verletzt. Ein 29-jähriger Autofahrer hat laut Polizei das Rotlicht einer Ampel nicht beachtet.











Zwei Leichtverletzte und rund 15 000 Euro Schaden, so lautet die Bilanz eines Unfalls, den laut der Polizei ein 29-Jähriger am Sonntag in Esslingen an der Einmündung Ulmer Straße/Maillestraße verursacht hat. Beim Linksabbiegen in die Maillestraße hatte der Mann um 15.10 Uhr die rote Ampel missachtet, sodass sein VW Golf mit dem entgegenkommenden Opel Corsa eines 20-Jährigen kollidierte. Dieser wurde, ebenso wie sein 17-jähriger Beifahrer, leicht verletzt. Beide Autos wurden abgeschleppt.