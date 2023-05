1 Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Ein 76 Jahre alter Autofahrer will am Sonntagnachmittag an der Kreuzung am Weißen Stein in Esslingen abbiegen, als er mit einem Motorradfahrer zusammenstößt.















Weil er die Vorfahrt missachtet hat, hat ein Porsche-Fahrer am Sonntag einen Unfall verursacht. Laut der Polizei hatte der 76-Jährige gegen 14 Uhr an der Kreuzung am Weißen Stein in Richtung Baltmannsweiler abbiegen wollen und dabei eine Harley-Davidson übersehen. Der 56-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste, der Autofahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.