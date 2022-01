Gedenken in Esslingen Polizei entdeckt gestohlene Stolpersteine

Zwei Gedenktafeln für NS-Opfer waren in der Nacht vom 3. auf den 4. Dezember aus dem Gehweg in der Obertorstraße 45 in Esslingen gestohlen worden. Nun wurden die beiden Stolpersteine bei einem Polizeieinsatz sichergestellt.